Навои, , 12:06 — REGNUM

На Гидрометаллургическом заводе №3 Северного рудоуправления введён в эксплуатацию комплекс по высокоэффективному обжигу хвостов сорбционного процесса, не имеющий аналогов в мире, сообщает пресс-служба НГМК.

Комплекс построен при содействии немецкой компании «Engineering Dobersek», компаний «Eirich» (Германия), «Tenova» (Италия), «Cemtec» (Австрия), стоимость проекта не сообщается.

«Одним из крупных инвестиционных проектов считается проект «Усовершенствование технологии извлечения золота из упорных руд месторождений Кокпатас и Даугызтау. Благодаря своим передовым инженерно-техническим решениям, уровню технологического оснащения данный комплекс является единственным и не имеющим аналогов в мире, ввод в эксплуатацию которого наряду с повышением эффективности использования сырья на ГМЗ №3 на 8% и увеличением производства готовой продукции на 11%, позволит создать 150 новых рабочих мест», говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в НГМК ускоренными темпами осуществляются разработка золотодобывающего рудника «Ауминзо-Амантай» и возведение на его базе гидрометаллургического завода, строительство комплекса по переработке техногенных отходов, продолжается освоение карьера «Мурунтау».

НГМК, наряду с освоением месторождений золота, урана, редкоземельных металлов, фосфоритного сырья, осуществляет выпуск продукции широкого спектра для строительной и станкостроительной индустрии, а также товаров народного потребления.