Чебоксары, , 11:57 — REGNUM

На завершение строительства трёх домов-долгостроев в Чувашии нужно 1 млрд 26 млн рублей. Все объекты расположены в Чебоксарах. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 28 августа, заявил на заседании регионального правительства министр строительства Алексей Грищенко.

Цифры были озвучены при обсуждении вопроса о создании некоммерческой организации «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства в Чувашской Республике». В настоящее время в регионе — три проблемных объекта, на строительство которых привлечены средства 306 дольщиков.

Это объекты по улице Гражданская, 6 (застройщик ООО «Кратонстрой»), позиция 83 по улице Калинина (застройщик ООО «Победа») и позиция 5 микрорайона Соляное (застройщик ООО «Алза»).

"По предварительным данным, то, что мы отрабатывали с фондом, у нас получается, что на достройку по позиции номер 5 микрорайона Соляное определено 948 млн рублей, по Гражданской — 40 млн рублей, по Калинина — 36 млн рублей. Это всё с представителями фонда отрабатывали, эта смета совместная. Здесь есть варианты как завершения объекта, так и через реализацию, приобретение квартир на других объектах», — сказал глава минстроя Чувашии Алексей Грищенко.

Читайте ранее в этом сюжете: Фонд защиты дольщиков создают в Чувашии