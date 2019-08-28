Чебоксары, 28 августа 2019, 11:57 — REGNUM
На завершение строительства трёх домов-долгостроев в Чувашии нужно 1 млрд 26 млн рублей. Все объекты расположены в Чебоксарах. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 28 августа, заявил на заседании регионального правительства министр строительства Алексей Грищенко.
Цифры были озвучены при обсуждении вопроса о создании некоммерческой организации «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства в Чувашской Республике». В настоящее время в регионе — три проблемных объекта, на строительство которых привлечены средства 306 дольщиков.
Это объекты по улице Гражданская, 6 (застройщик ООО «Кратонстрой»), позиция 83 по улице Калинина (застройщик ООО «Победа») и позиция 5 микрорайона Соляное (застройщик ООО «Алза»).
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