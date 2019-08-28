Сонгве, , 11:58 — REGNUM

Министерство сельского хозяйства Танзании запустило электронную систему, которая поможет поставщикам кофе напрямую связываться с покупателем. Благодаря нововведению, производители смогут продавать кофе по цене мирового рынка, передает газета Nipashe со ссылкой на заявление министра сельского хозяйства страны Джафета Хасунги на открытии аукциона по продаже кофе южных высокогорных регионов.

Хасунга отметил, что новая система поможет производителям продавать урожай по выгодной цене мирового рынка, а не по цене кооператива, как это было ранее.

«Наше правительство внимательно к проблемам производителей и продолжает создавать условия, при которых крестьяне получат прибыль от продажи урожая, мы проанализировали потребности различных стран, чтобы продать им нашу продукцию, и в этом мы достигли успеха, сейчас у нас уже есть гарантированные рынки сбыта кофе, кукурузы и других культур», — заявил Хасунга.

Пользуясь случаем, он также призвал производителей прикладывать больше усилий для выращивания качественного кофе, которое может составить достойную конкуренцию на мировом рынке.