Симферополь, 28 августа 2019, 11:48 — REGNUM
Урожайность подсолнечника в Крыму составляет почти 16 центнеров с гектара. Об этом 28 августа журналистам сообщил министр сельского хозяйства республики Андрей Рюмшин.
По его словам, средняя урожайность в 2019 году на полуострове составила 15,6 центнера с гектара.
Как сообщало ИА REGNUM, «Первый крымский маслозавод» в Красногвардейском районе полуострова рассматривает выгодные предложения по экспортным поставкам в Сирию и Индию.
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