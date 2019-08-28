Симферополь, , 11:48 — REGNUM

Урожайность подсолнечника в Крыму составляет почти 16 центнеров с гектара. Об этом 28 августа журналистам сообщил министр сельского хозяйства республики Андрей Рюмшин.

Подсолнухи. 1937

«Наши аграрии одними из первых в России приступили к уборке подсолнечника, намолотив первые 5 тысяч тонн с 3 тысяч гектаров полей», — отметил министр.

По его словам, средняя урожайность в 2019 году на полуострове составила 15,6 центнера с гектара.

Как сообщало ИА REGNUM, «Первый крымский маслозавод» в Красногвардейском районе полуострова рассматривает выгодные предложения по экспортным поставкам в Сирию и Индию.

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