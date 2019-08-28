Чебоксары, , 11:44 — REGNUM

В Чебоксарах для завершения строительства трёх проблемных объектов создаётся некоммерческая организация «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства в Чувашской Республике». Соответствующее решение одобрено сегодня, 28 августа, на заседании регионального правительства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В Чувашии в настоящее время три жилищных недостроя, все они расположены в Чебоксарах и внесены в реестр проблемных объектов. Это объекты по улице Гражданская, д. 6 (застройщик ООО «Кратонстрой»), позиция 83 по улице Калинина (застройщик ООО «Победа») и позиция 5 микрорайона Соляное (застройщик ООО «Алза»). Для строительства были привлечены средства 306 дольщиков.

В минстрое считают, что «в целях урегулирования обязательств застройщиков, признанных банкротами», завершение строительства возможно путем создания некоммерческой организации «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства в Чувашской Республике». Фонду будет передано имущество и обязательства застройщиков.

Для достройки будут привлечены средства публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства»: софинансирование со стороны республики составит 6%, средства федерального фонда — 94%.