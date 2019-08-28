Санкт-Петербург, , 11:41 — REGNUM

Автозаводы Санкт-Петербурга в июле 2019 года выпустили 24 400 автомобилей, это на 8% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Этот рост объясняется сокращением времени коллективных отпусков на автопредприятиях.

По данным профильного агентства «Auto-Dealer-СПб», за истекшие семь месяцев 2019 года петербургские автозаводы Hyundai, Nissan и Toyota выпустили 213 600 легковых автомобилей, что на 4% больше, чем за январь-июль 2018 года.

Последний раз рост выпуска машин по итогам одного месяца был зафиксирован в апреле 2019 года (11%).

Как объясняют автоэксперты, в этом году по итогам июля на всех трех предприятиях коллективных отпусков оказалось меньше, чем в прошлом, что сказалось на увеличении производства.

«Этот же фактор повлияет на динамику выпуска машин и в августе — год назад заводы Nissan и Toyota отдыхали летом три недели, а сейчас — две» — отмечает генеральный директор «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин.

За январь — июль 2019 года петербургского автопрома по отношению к общероссийскому составила 23,9% (год назад — 23,4%).

Автозаводы Санкт-Петербурга выпускают сейчас девять моделей автомобилей — Nissan Qashqai, Nissan X-Trail, Nissan Murano, Toyota Camry, Toyota RAV4, Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line.

В январе — июле общий объем продаж петербургских автомобилей в России сократился на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.