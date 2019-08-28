Анадырь, , 11:41 — REGNUM

На здравоохранение Чукотки выделено 360 млн рублей по программе Минвостокразвития «Единая субсидия». Деньги пойдут в больницы округа и на жильё медикам, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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На оснащение оборудованием Чаунской районной больницы в Певеке и участковой больницы в посёлке Угольные Копи предусмотрено 223 млн рублей из общих 360 млн.

«Минвостокразвития одобрило нам финансирование. Ожидаем поступление к ноябрю. Будем уточнять цену одобренного Минздравом оборудования и начнём закупочные процедуры», — пояснила замначальника окружного департамента здравоохранения Туяна Банеева.

Для двух больниц закупят цифровой современный маммограф, компьютерный томограф на 32 среза, УЗИ аппарат экспертного класса, наркозную дыхательную аппаратуру, эндоскопическое оборудование и рентген-диагностический комплекс, а также оборудование для клинической лаборатории.

Остальные деньги пойдут на приобретение 11 квартир для медицинских и фармацевтических работников. В посёлке Угольные Копи справят новоселье в новом доме 11 семей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чукотском автономном округе не хватает терапевтов, семейных врачей, психиатров, наркологов, эндокринологов, офтальмологов, хирургов, инфекционистов, кардиологов, неврологов и специалиста по УЗИ.