Ташкент, , 11:24 — REGNUM

В первом полугодии 2019 года доходы государственного бюджета выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 52,9%, намеченный план выполнен на 8,9%, его доля в валовом внутреннем продукте составила 22,8%.

Об этом говорилось в ходе заседания Законодательной палаты Олий Мажлиса (парламента) республики, на котором депутаты рассмотрели итоги исполнения госбюджета и бюджетов государственных целевых фондов.

«ВВП страны составил около 222 триллионов сумов (один доллар — 9400 сумов, рост 5,8%). В частности, если в отраслевой структуре доля сельского, лесного и рыбного хозяйства снизилась на 27,3% до 24,3%, то доля промышленности выросла с 27,1 до 30,3%, доля строительства — с 7,3 до 7,6%. Общие доходы населения составили 153,3 триллионов сумов, достигнут номинальный рост на 21,7% относительно соответствующего периода 2018 года», говорится в сообщении.

Депутаты акцентировали внимание на исполнении доходов государственного бюджета, который в отчетный период составил 50,697 миллиардов сумов (рост 52,9%), намеченный план выполнен более чем на 4, 134 миллиардов сумов или на 8,9%.

Касательно расходов государственного бюджета отмечалось, что они составили (без государственных целевых фондов) 55,267 миллиардов сумов, в отчетный период обеспечена социальная ориентированность расходов госбюджета, на сферу затрачено 54,4% от общих расходов.

Для исполнения параметров на 2019 год программ «Благоустроенное село» и «Благоустроенная махалля» было затрачено 136,1 миллиардов сумов, кроме того, была дана высокая оценка тому, что на сферу образования выделено 54,5% социальных расходов, размер средств на сферу здравоохранения из госбюджета составил 6 6301 миллиардов сумов.

На расходы для социальной сферы и социальной поддержки населения из Государственного бюджета выделены средства в размере 27, 940 миллиардов сумов, лишь на пособия, выплачиваемые для инвалидов с детства, из бюджета выделено 657,5 миллиардов сумов «что свидетельствует о возрастающем внимании к данной сфере».

В первом полугодии в местные бюджеты поступили дополнительные средства в размере 2,6 триллионов сумов (рост на 54%), эти средства, оставленные в непосредственном распоряжении местных хокимиятов (администраций), направлены на развитие территорий, решение имеющихся на местах проблем и вопросов.

Вместе с тем на заседании депутаты указали на наличие некоторых недостатков в деле нецелевого использования бюджетных средств, их незаконного расходования, в отчетный период в некоторых бюджетных организациях допущены финансовые правонарушения, связанные с нецелевым использованием средств, 154 руководящих и должностных лица бюджетных организаций привлечены к административной ответственности на сумму 111,5 миллионов сумов, с них взыскано 88 миллионов сумов