Москва, , 11:07 — REGNUM

По итогам января-июля 2019 года в России было реализовано 284 Mercedes-Maybach S-Klasse, что на 34% меньше, чем годом ранее. Об этом 28 августа сообщает аналитическое агентство «Автостат».

На эту модель приходится около 37% от общего объема продаж новых люксовых машин в РФ.

Mercedes-Maybach S-Klasse чаще всего приобретают жители Москвы и Московской области. Там за семь месяцев было реализовано 211 единиц таких авто. Это 75% от всего объёма продаж немецкой модели в России.

Второе место по количеству проданных Mercedes-Maybach S-Klasse занимает Санкт-Петербург. Там было куплено 18 таких моделей. Тройку лидеров замыкает Краснодарский край — 11 единиц.

Далее идут: Ростовская область (7 ед.), Оренбургская область (4 ед.), Татария (3 ед.). В остальных регионах было продано по две и менее моделей Mercedes-Maybach S-Klasse.

Напомним, Mercedes-Benz совместно с альянсом Renault-Nissan-Mitsubishi готовятся выпустить электрический фургон Citan. Разработка электромобиля начнется в самое ближайшее время. Планируется, что выпуск электрического фургона начнётся через два года.

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