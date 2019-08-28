Пекин, , 11:00 — REGNUM

Сообщения о намерении Народного банка Китая выпустить собственную криптовалюту являются «неточными предположениями». Об этом рассказал порталу «Синьлан Цайцзин» источник в организации.

«Всё это неточные предположения», — сказал собеседник портала о возможном запуске криптовалюты в ноябре.

Ранее источник, работавший на правительство КНР, сообщил журналу Forbes дату предполагаемого запуска криптовалюты — 11 ноября 2019 года. В Китае в этот день проходят масштабные распродажи на сетевых площадках.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине августа источник Bloomberg в народном банке КНР утверждал, что китайская криптовалюта «близка к выпуску», так как регулятор активно работал над её созданием с 2018 года.

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