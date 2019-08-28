Архангельск, , 10:48 — REGNUM

Предприятия аквакультуры Архангельской области постепенно увеличивают объем выращенной рыбы: если в 2017 году ими было произведено 111 тонн рыбы, то прогноз на текущий год — 160 тонн. Об этом заявил заместитель начальника отдела по рыбному хозяйству министерства агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области Евгений Кузнецов, передает корреспондент ИА REGNUM.

По данным правительства региона, в области работают 8 хозяйств, которые занимаются выращиванием товарной аквакультуры. Предприятия в основном выращивают радужную форель. Вся продукция реализуется в Архангельской области.

Результаты пока далеки от поставленных задач. Напомним, согласно региональной стратегии развития отрасли, чтобы удовлетворять внутренний спрос и иметь возможность развивать экспорт, Архангельской области надо производить не менее 420 тысяч тонн рыбы в год.

Для сравнения: соседние Карелия, Мурманская и Ленинградская области — в 2017 году вырастили 24,8, 13,5 и 8,82 тысячи тонн рыбы соответственно.

Добавим, что для архангельских предприятий, занимающихся товарной аквакультурой, в рамках областной госпрограммы предусмотрена поддержка — компании могут рассчитывать на субсидии для компенсации части затрат на приобретение подсадочного материала и кормов. И если в 2018 году объем такой финансовой помощи составил 3,5 миллиона рублей, то в 2019 — уже более пяти миллионов.