Пермь, , 10:53 — REGNUM

В рамках Международного авиационно-космического салона — 2019 Фонд развития промышленности (ФРП) и АО «Пермский завод «Машиностроитель» заключили договор, согласно которому предприятие оборонно-промышленного комплекса получит целевой заём на 377 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

Целевой заём пойдет на организацию серийного производства узлов двигательной установки ПД-14. Реализация проекта позволит заместить 35% импортных двигатели на российском рынке. Стоит отметить, сейчас доля присутствия на отечественном рынке иностранных производителей составляет 90%.

Стоимость проекта по производству узлов двигательной установки ПД-14 оценивается в 471 млн рублей, из которых 376,8 млн — заём федерального ФРП. В ближайшую трехлетку ставка за пользование займом составит 1%, затем — 5%. Эти условия участники договора называют выгодными.