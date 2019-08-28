Пермь, 28 августа 2019, 10:53 — REGNUM
В рамках Международного авиационно-космического салона — 2019 Фонд развития промышленности (ФРП) и АО «Пермский завод «Машиностроитель» заключили договор, согласно которому предприятие оборонно-промышленного комплекса получит целевой заём на 377 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.
Целевой заём пойдет на организацию серийного производства узлов двигательной установки ПД-14. Реализация проекта позволит заместить 35% импортных двигатели на российском рынке. Стоит отметить, сейчас доля присутствия на отечественном рынке иностранных производителей составляет 90%.
Стоимость проекта по производству узлов двигательной установки ПД-14 оценивается в 471 млн рублей, из которых 376,8 млн — заём федерального ФРП. В ближайшую трехлетку ставка за пользование займом составит 1%, затем — 5%. Эти условия участники договора называют выгодными.