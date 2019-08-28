Киев, , 10:48 — REGNUM

Украинские государственные предприятия НАЭК «Энергоатом» и АО «Турбоатом» подписали пятилетний план модернизации украинских атомных электростанций, сообщили 27 августа в пресс-службе «Энергоатома».

"Программа модернизации оборудования АЭС предусматривает замену восьми конденсаторов турбин энергоблоков АЭС, в том числе, в рамках импортозамещения, планируется замена четырёх конденсаторов российского производства», — говорится в сообщении.

После замены конденсаторов мощность атомных электростанций вырастет на 400 мВт, отметили в пресс-службе.

Всего на модернизацию атомных станций на Украине планируют потратить за пять лет 6 млрд гривен или более $238 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в компании «Энергоатом» заявили, что рассматривают возможность закупки ядерного топлива у канадской компании Cameco Corporation.

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