Киев, 28 августа 2019, 10:48 — REGNUM
Украинские государственные предприятия НАЭК «Энергоатом» и АО «Турбоатом» подписали пятилетний план модернизации украинских атомных электростанций, сообщили 27 августа в пресс-службе «Энергоатома».
После замены конденсаторов мощность атомных электростанций вырастет на 400 мВт, отметили в пресс-службе.
Всего на модернизацию атомных станций на Украине планируют потратить за пять лет 6 млрд гривен или более $238 млн.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в компании «Энергоатом» заявили, что рассматривают возможность закупки ядерного топлива у канадской компании Cameco Corporation.
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