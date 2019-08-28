Пермь, , 10:37 — REGNUM

В Пермском крае намерены реализовать проект по производству эндопротезов из углерод-углеродных композиционных материалов. Открытие промпроизводства запланировано в Нытве в 2022 году, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

О реализации инвестиционного проекта на территории Прикамья речь шла в рамках Международного авиационно-космического салона — 2019 на встрече руководителя АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» Бориса Обносова и губернатора Пермского края Максима Решетникова. Для внедрения инновационного производства в Нытве создадут 124 новых рабочих места. Стоимость проекта составляет 765 млн рублей.

Обносов подчеркнул перспективность продукции пермских разработчиков. Традиционные титановые эндопротезы имеют ограниченный срок службы. Главное достоинство эндопротезов из инновационных материалов в том, что они близки к человеческим тканям и хорошо приживаются.

Разработчик технологии эндопротезов отметил, что в течение двух лет новое производство пройдет аттестацию по медицинским стандартам. Есть планы по зарубежному сотрудничеству.

Углерод-углеродные композиционные материалы — это новый класс конструкционных материалов, предназначенных для создания теплонагруженных деталей планера воздушно-космических и гиперзвуковых самолётов, газотурбинных двигателей, деталей сопловых блоков ракет, тормозов самолётов, оснастки для металлургической промышленности. Имеют в составе 99,5% углерода и обладают высокой прочностью.