Киев, , 10:28 — REGNUM

Прибыль банков государственного сектора Украины в январе-июне 2019 года составила 19,5 млрд грн, сообщила 28 августа пресс-служба министерства финансов страны.

Источник отмечает, что это составляет 65% прибыли всего банковского сектора Украины, передает корреспондент ИА REGNUM

Также отмечается, что крупнейший по объему активов «ПриватБанк» сгенерировал 18,3 млрд грн прибыли из этой суммы.

Украинский Минфин отмечает, что во втором квартале текущего года продолжилось увеличение объема кредитного портфеля физических лиц, который составил 2,2 млрд грн (с 1 января — 4,6 млрд грн), что было обусловлено ростом потребительского кредитования. Кроме того, в финансовом ведомстве отмечают продолжение тенденции роста средств населения в банках — во 2-м квартале их объем вырос на 4,5 млрд грн, а по сравнению с показателем на начало года — на 7,9 млрд грн.

ИА REGNUMнапоминает, что в конце июля заместитель председателя Офиса президента Алексей Гончарук в интервьюBloomberg рассказал о необходимости разблокировать продажу государственных активов.

«Банки должны быть проданы в первую очередь. Я хочу, чтобы 10 крупных системных банков зашли в Украину», — отметил Гончарук, который является главным претендентом на пост премьер-министра страны.

31 июля на первом заседании нового состава наблюдательного совета «ПриватБанка» его председателем была избрана бывший международный советник управления технической помощи Казначейства США и эксперт-консультант МВФ Шэрон Иcки. После этого назначения министр финансов Украины Оксана Маркарова напомнила, что крупнейший госбанк Украины должен быть стабилизирован, оздоровлен, развит и возвращен на рынок путем приватизации до 2022 года — «и эта амбициозная цель выпадает для выполнения новому составу наблюдательного совета».