Хабаровск, 28 августа 2019, 10:35 — REGNUM
Хабаровский край представит на Восточном экономическом форуме 14 крупных проектов. В их числе — проекты строительства современных морских терминалов в морском порту Ванино, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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На ВЭФ-2019 будут представлены транспортно-перегрузочный комплекс по перевалке угля АО «ВаниноТрансУголь» (Колмар), терминал по перевалке сжиженного углеводородного газа АО «Прайм», терминала по перевалке глинозема ООО «Причал» (РУСАЛ), угольного перегрузочного морского комплекса ООО «Дальневосточный Ванинский порт» (ТЭПК).
Как сообщало ИА REGNUM, Восточный экономический форум пройдёт в сентябре во Владивостоке.