Ростов-на-Дону, 28 августа 2019, 10:19 — REGNUM
По итогам первых семи месяцев 2019 года рынок машин с пробегом в Ростове-на-Дону снизился на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом 28 августа сообщает аналитическое агентство «Автостат».
Всего с января по июль 2019 года на вторичном рынке Ростова-на-Дону было реализовано 18 447 легковых машин.
Наибольшей популярностью среди брендов здесь пользовалась российская Lada. Она заняла 13,7% от общего объёма ростовского вторичного авторынка.
Вторую строчку занимают автомобили южнокорейской компании Hyundai — 13%. Тройку лидеров в этом списке замыкает KIA с результатом 8,3% от объёма всех продаж подержанных легковых автомобилей в Ростове-на-Дону. Четвёртое место у японской компании Toyota (5,4%).
В итоге на четыре эти бренда приходится более 40% ростовского рынка подержанных машин.
Напомним, по итогам пяти месяцев 2019 года в Ростове-на-Дону было продано 5 200 новых машин — на 8,6% меньше, чем за аналогичный период 2018 года.
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