Москва, , 10:05 — REGNUM

Росстат стеснительно фиксирует рост бедности на 0,2% до 12,7%, что на самом деле или является статистической погрешностью или заниженной оценкой, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор телеграмм-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов, комментируя данные о росте бедности в России.

«Ведомство пытается объяснить гражданам, что при изменении методик подсчета процент бедных составлял бы только 12,1%, а это ещё больше вызывает недоверие к данным Росстата.

Государству в конечном итоге требуется не процент бедных, ему требуются количественные показатели по регионально для выработки социальной политики и конкретных мер поддержки по различным направлениям от субсидирования ЖКХ и до медицины. Вот эти данные были бы полезны.

А так опять обсуждаются доли мифических процентов, которые можно только использовать в политических популистских целях», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, доходами ниже прожиточного минимума располагает в России 18,6 млн человек, или 12,7% населения.

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