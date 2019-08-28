Киев, , 10:03 — REGNUM

Оператор газотранспортной системы Украины — компания «Укртрансгаз» — по итогам января-июня 2019 г. показала убытки в 9,421 млрд грн.

Газ Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

Об этом говорится в отчете компании, обнародованном сегодня, 28 августа, передает корреспондент ИА REGNUM

Согласно документу, «Укртрансгаз» в этом году сократил убыток по сравнению с аналогичным периодом 2018 года в 1,9 раза. В целом по итогам 2018 г. «Укртрансгаз» показал чистый убыток в 32,6 млрд грн.

Как говорится в отчете, за 6 месяцев 2019 года чистый доход компании от реализации продукции сократился на 2,1% — до 26,58 млрд грн, валовой убыток сократился в 3,19 раза — до 2,304 млрд грн по сравнению с январем-июнем 2018 года, а себестоимость реализованной продукции составила 28,88 млрд грн.

Ранее «Укртрансгаз» выступил с заявлением о том, что операторы газораспеределительных сетей задолжали компании более 4 млрд грн за пять месяцев работы рынка природного газа в режиме суточной балансировки. В сообщении отмечалось, что за все это время «Укртрансгаз» получил от заказчиков услуг транспортировки оплату меньше 3%, или 109 млн грн.

ИА REGNUMнапоминает, что «Укртрансгаз» является дочерней компанией «Нафтогаза Украины», является оператором магистральных транзитных газопроводов и подземных хранилищ газа.