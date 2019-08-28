Якутск, , 10:11 — REGNUM

На выставке «Улица Дальнего Востока», в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке Якутия откроет павильон «Сделано в Якутии», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Одним из самых необычных экспонатов в экспозиции Якутии станет клон 12-летней якутской охотничьей лайки. Собаку воссоздали в 2016 году учёные Северо-Восточного федерального университета вместе с южнокорейскими учёными.

Проект направлен на дальнейшее развитие — клонирование мамонтов, а также других ископаемых животных. Клонированную лайку уже не раз выставляли на международных мероприятиях.

«Павильон Якутии будет в форме овала. На фасадах изображены самобытные орнаменты и символы народов республики. Внутри павильона — инвестиционные и инновационные проекты региона», — пояснили организаторы выставки.

Также на экспозиции представят эксклюзивные туристские бренды. В павильоне можно совершить виртуальное путешествие по республике, посмотреть виды на реку Лена и посетить фестиваль «Зима начинается с Якутии».

Ярким украшением выставки станут творения народно-художественных промыслов из мамонтовой кости и розыгрыш якутских бриллиантов.

Как сообщало ИА REGNUM, Магаданская область потратит на своё представление на ВЭФ более 11,5 млн рублей. Форум состоится с 4 по 6 сентября во Владивостоке, который в настоящее время переживает настоящий потоп из-за сильных ливней.