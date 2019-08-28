Жуковский, Московская область, , 09:44 — REGNUM

Соглашение, направленное на поддержание эксплуатации функционально-грузового блока «Заря» Международной космической станции (МКС), подписали компания Boeing и Государственный космический научно-производственный центр имени М. В. Хруничева. Об этом сообщила пресс-служба российского предприятия.

«Новое соглашение — это подтверждение эффективного партнёрства, которое, и дальше будет способствовать развитию космической деятельности в интересах мирового сообщества», — сообщил генеральный директор ГКНПЦ им. М.В. Хруничева Алексей Варочко.

Отмечается, что подписание документа состоялось в рамках деловой программы Международного авиационно-космического салона МАКС-2019.

В соответствии с принятыми сторонами договорённостями, Центр Хруничева поставит оборудование, необходимое для эксплуатации ФГБ «Заря», а также выполнит модернизацию конструкции для расширения возможностей модуля.

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