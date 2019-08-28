Москва, , 09:28 — REGNUM

Свыше 1,6 млрд рублей субсидии планирует направить государство на строительство инфраструктуры для двух предприятий Дальнего Востока. Об этом 28 августа сообщает Минвостокразвития России.

Субсидия в размере 861 млн рублей будет предоставлена горно-обогатительному предприятию Правоурмийского оловорудного месторождения в Хабаровском крае (ПАО «Селигдар), которое планирует построить автомобильную дорогу от поселка Сулук. Ещё 763 млн рублей получит предприятие на базе золоторудного месторождения Наседкино в Забайкальском крае (компания «Мангазея Золото»), которому требуется создание подстанции и линии электропередачи.

«Эти месторождения были открыты давно, но десятилетиями не разрабатывались. Их нужно включить в экономический оборот, создать дополнительные рабочие места», — сказал полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев на заседании профильной правительственной комиссии.

Предполагается, что с запуском новых проектов предприятий в Забайкальском и Хабаровском краях регионы получат более 1300 новых рабочих мест.

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