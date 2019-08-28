Сеул, , 09:31 — REGNUM

До 2022 года правительство Южной Кореи совместно с представителями Совместной демократической партии выделит 5 трлн вон (~$4,11 млрд) на поддержку отечественных производителей материалов, запчастей и оборудования. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей партии.

По их словам, данное решение было принято на совместном заседании, посвященном контрмерам в связи с торговыми ограничениями Японии.

Известно, что власти страны приняли решение отобрать около 100 наименований продукции, по которым необходимо снизить зависимость от поставок из Японии.

Кроме того, еще 1,92 трлн вон (~$1,58 млрд) будет выделено на три исследовательские проекта.

Также власти Южной Кореи намерены обратиться в ВТО по вопросу торговых ограничений Японии.

Напомним, что решение правительства Японии об исключении Южной Кореи из «белого списка» стран, принятое 2 августа, вступило в силу.