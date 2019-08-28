Пекин, , 09:26 — REGNUM

Один из крупнейших китайских производителей телекоммуникационного оборудования компания ZTE сообщила о 118,8% роста чистой прибыли за первую половину 2019 года, сообщает 28 августа агентство Синьхуа.

Чистая прибыль ZTE за первое полугодие взлетела на 118,8% до 1,47 млрд юаней ($205 млн). Оборот компании вырос на 13,1% до 44,6 млрд юаней за аналогичный период относительно 2018 года.

Шэньчжэньская компания особенно серьезно вложилась в развитие высокотехнологических разработок в области связи пятого поколения 5G, а также воспитание талантов этой сфере. Так, компания вложила 6,47 млрд юаней в исследования разработки за первое полугодие, что составляет 14,5% от общего оборота с продаж компании.

В компании сообщили, что она уже заключила 25 коммерческих контрактов в сфере 5G по всему миру, включая рынки Китая, Европы, АТР и Ближнего Востока, а также заключила партнёрские соглашения с более чем 60 операторами по всему миру в рамках развития 5G.