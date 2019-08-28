Казань, , 09:25 — REGNUM

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Татарии провело мониторинг закупочных цен на сырое молоко у населения и обнаружило по ряду территорий недопустимо низкие цены. При среднереспубликанских показателях 18,06 рубля в трёх районах скупку молока у сельчан ведут по 14−16 рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

По предварительным итогам августа 2019 года выше всех показатель был в Чистопольском районе — 20,71 рубля. В числе аутсайдеров — Заинский район (14 рублей), Бавлинский — 15,25 рубля и Тукаевский — 16 рублей.

Замглавы министерства Ришат Хабипов, комментируя ситуацию, отметил, что «учитывая все затраты на производство молока, цены в ряде названных районов недопустимы и ведут к нежеланию граждан заниматься его производством», а это обостряет вопрос занятости на селе.

Руководству районов, где цены ниже средних по региону, рекомендовано «принять безотлагательные меры по исправлению», переняв опыт соседних районов, где с ценами всё в порядке.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2017—2018 годах Татария уже попадала в число регионов, где резко снизились закупочные цены на молоко. Среди причин этого называлось дешевое сухое молоко, поступающее из Белоруссии. Цены упали настолько, что потребовалась господдержка. Спад цен наблюдался с декабря 2017 года и доходил до 5 рублей за килограмм относительно цен 2016 года. Снижение прекратилось весной 2018 года.

Напомним, в агроотрасли Татарии не всё гладко и в текущем году. Из-за неблагоприятной погоды на площади 200 тыс. га погибли озимые. Ущерб оценивается в 1,5 млрд рублей. От республики соответствующая заявка на компенсацию уже подана в Минсельхоз РФ. Сложная погода также стопорит уборочную страду — по некоторым культурам наблюдается перестой и гибель части урожая. В свете ситуации глава минсельхозпрода РТ Марат Ахметов рекомендовал аграриям не спешить с продажей зерна, а ждать рыночных цен.