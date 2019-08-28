Чита, , 09:13 — REGNUM

Забайкальский край, являющийся теперь дальневосточной территорией, активно включился в реализацию плана мероприятий по программе развитияДальнего Востока. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в губернаторской пресс-службе, по итогам проведения 28 мероприятий плана было сэкономлено 105 миллионов рублей. Поэтому в ходе заседания по вопросам реализации инвестпроектов, которое провёл заместитель председателя правительства РФ Юрий Трутнев, решено перераспределить эту сумму по программе «Единая субсидия».

«Мне кажется, что экономия средств и их перераспределение — это правильная тенденция», — пояснил Трутнев.

Уже известно, что за счёт экономии в Забайкалье дополнительно купят четыре автомобиля скорой помощи (всего их будет 58), два уличных тренажерных комплекса (всего102), благоустроят пять общественных территорий и купят больше медицинского оборудования в учреждения здравоохранения.

Как уже сообщало ИА REGNUM, осенью 2018 года Забайкальский край и Бурятия вошли в состав Дальневосточного федерального округа. С этого времени на эти территории стали распространять все преференции, которые положены дальневосточникам.

В частности, Забайкальскому краю выделено около 10 миллиардов рублей для реализации плана социального развития центров экономического роста. Это уже позволило значительно расширить парк медицинских автомобилей. В середине августа край получил 32 единицы автомобильной спецтехники разных классов комплектации.

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