Чебоксары, , 09:10 — REGNUM

В десяти регионах России с самым низким уровнем социально-экономического благополучия проходят обсуждения проектов индивидуальной программы развития. В частности, на неделе состоялись заседания по «ускоренному развитию» Чувашии и Тувы, передаёт корреспондент ИА REGNUM. При этом в Туве совещание прошло под председательством главы Минфина России Антона Силуанова.

27 августа в Доме правительства Чувашии состоялось «расширенное совещание по вопросам формирования проекта индивидуальной программы социально-экономического развития» республики до 2024 года. Региональные власти заявляют, что программа предполагает создание «дополнительных условий для ускоренного роста экономики, совершенствования социальной сферы, повышения качества жизни населения». В ней, в частности, отражён «перечень инвестиционных проектов и мероприятия инфраструктурного характера с конкретизацией объектов капитального строительства». В результате власти ожидают развитие малого и среднего бизнеса, рост инвестиций, создание новых рабочих мест, повышение доходов населения.

Ранее в Туве состоялось аналогичное совещание, где обсуждались механизмы ускоренного социально-экономического развития республики. При этом дискуссия прошла под председательством министра финансов России Антона Силуанова с участием представителя Минпромторга России. Отмечается, что рассмотрены «ключевые проекты и точки роста» в сфере электроэнергетики, промышленности, сельского хозяйства, туризма, экологии, благоустройства.

Кроме того, участники совещания побывали на основных промышленных площадках региона — в частности, в «Тувинской энергетической промышленной корпорации», где планируется реализовать инвестиционный проект по добыче каменного угля на Элегетском месторождении. Ожидается, что в результате будет создано более 2 тыс. рабочих, налоговые поступления превысят 2 млрд рублей. Особое внимание было уделено проекту по строительству Ак-Сугского ГОКа по разведке и добыче меди, молибдена и попутных компонентов медно-порфировом: по расчётам, это позволит создать более 5 тыс. новых рабочих мест, в бюджеты дополнительно поступят более 7,8 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, Чувашия и Тува вошли в число десяти регионов страны, где отставание в социально-экономическом развитии потребовало оперативного вмешательства правительства России и за каждым регионом был закреплён федеральный министр. Чувашия оказалась под «внешним наблюдением» главы Минпромторга Дениса Мантурова, Тува — главы Минэкономразвития Максима Орешкина.