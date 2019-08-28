Самара, , 09:02 — REGNUM

Российский автопроизводитель АвтоВАЗ с середины сентября 2019 года планирует на неопределенный срок уменьшить скорость некоторых своих линий конвейера на заводе в Тольятти, сообщают 28 августа «Ведомости» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

В первую очередь это затронет линии, на которых собираются модели Lada Xray, Lada Largus, Renault Logan, Renault Sandero и Renault Stepway.

Отмечается, что данная мера связана с тем, что автопроизводитель ожидает снижения спроса на рынке. Вместе с тем число смен и длительность рабочей недели останутся прежними, заверил источник.

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Напомним, на заводах в Тольятти и Ижевске выпускается весь модельный ряд машин Lada, Datsun и некоторые модели Renault.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 августа 2019 года машины АвтоВАЗа подорожали на сумму от 5 тыс. до 7 тыс. рублей в зависимости от модели. Больше всего подорожание затронуло модель Lada Vesta.

Так, с начала августа её цена выросла на 7 тыс. рублей. Модели Lada Largus подорожали на 6 тыс. рублей. Меньше всего подорожали модели Lada Granta, 4×4 и Xray. Они подорожали на 5 тыс. рублей.

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