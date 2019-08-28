Дегтярск, Свердловская область, , 08:48 — REGNUM

Новое производство промышленных фильтров для технологической очистки газов и жидкостей запустил «Уралтехфильтр-Инжиниринг» в Дегтярске Свердловской области. Об этом сообщила пресс-служба российского Фонда развития промышленности (ФРП).

Промышленные фильтры предприятия применяются в очистном и фильтровальном оборудовании нефтегазовой и нефтехимической промышленности, на объектах энергетики, в оборудовании машиностроительных и металлургических предприятий.

Предоставленный дегтярскому предприятию заём ФРП в размере 42 млн рублей и еще 18 млн рублей по линии Фонда технологического развития промышленности Свердловской области позволили увеличить выпуск вдвое — с 22,5 до 45 тысяч единиц продукции в год. Общая стоимость проекта составила 88 млн рублей.

Отмечается, что в ближайшем будущем предприятие ожидает дальнейшее расширение. На производственной площадке будет налажен выпуск нитенамотных фильтрующих элементов, разработаны технологии термоформинга листовых полимерных материалов и автоматизирована переработка тонколистового стального проката.

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