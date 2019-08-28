Сеул, , 09:04 — REGNUM

В июле 2019 года по Южной Корее мигрировало более 560 тыс. человек. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Статистическую службу.

Согласно опубликованным данным, в июле текущего года число людей, мигрирующих по стране, составило 564 тыс. человек, что на 0,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Самый большой приток населения наблюдался в пяти городах и провинциях, включая провинцию Кёнгидо (14 121 человек), города Седжон (2463 человека) и Чеджу (346 человек).

Известно, что в южнокорейском Седжоне приток населения фиксируют на протяжении 91 месяца подряд, с января 2012 года.

С другой стороны, чистый отток населения был в 12 городах и провинциях, включая Сеул (7 077 человек), Пусан (1 924 человека), Тэгу (1 778 человек).

Число мигрантов на 100 человек в Южной Корее составило 12,9%, что на 0,1% меньше, чем в июле 2018 года.