Жуковский, Московская область, , 08:34 — REGNUM

Пермский завод «Машиностроитель» привлёк 376,8 млн рублей на запуск производства ряда узлов и деталей авиадвигателей ПД-14 для узкофюзеляжных магистральных самолетов, в частности МС-21. Об этом сообщила пресс-служба российского Фонда развития промышленности (ФРП).

Кредитные средства предоставит ФРП. Соответствующее соглашение подписали директор фонда Роман Петруца и генеральный директор завода «Машиностроитель» Владимир Ломаев подписали на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019.

«Общая стоимость проекта составит 471 млн рублей, из которых 376,8 млн рублей — заём федерального ФРП», — сказал Петруца, добавив, что ставка по кредиту в первые три года составит 1%, далее — 5% годовых.

Пермский завод планирует выпускать части мотогондол, реверсивные устройства и других узлы ПД-14. Сейчас такая продукция в России не выпускается. После реализации проекта и выхода производства на полную мощность компания намерена заместить до 35% импорта.

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