Москва, , 08:14 — REGNUM

Правительство России рассматривает возможность установления квоты на госзаказ отечественных товаров в размере 50%, сообщают 28 августа «Ведомости» со ссылкой на проект постановления.

По данным издания, автором предложений выступило Министерство промышленности и торговли.

Так, согласно документу, госзаказчиков предлагается обязать в 2020 году отдавать отечественным производителям и поставщикам 30% общих годовых закупок, а в 2021 году — 50%. Часть квоты предлагается отдавать производителям оборонно-промышленного комплекса.

Отмечается, что на прошлой неделе Минпромторг направил проект для обсуждения в Минфин, Минэкономразвития и Федеральную антимонопольную службу (ФАС). По словам замглавы ФАС Михаила Евраева, ведомство не поддерживает данное предложение, поскольку оно поделит «предприятия не более российские и менее».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что воссозданный в последнее время в стране высокий научно-технический и производственный потенциал предприятий военно-промышленного комплекса необходимо сохранить в условиях грядущего сокращения государственного оборонного заказа.

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