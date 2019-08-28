Нью-Йорк, США, , 08:10 — REGNUM

Компания Telegram сообщила инвесторам, что она собирается запустить свою криптовалюту Gram «в течение следующих двух месяцев». Об этом 28 августа написала газета The New York Times.

Люди, передавшие эту информацию изданию, пожелали остаться неназванными, поскольку ранее они подписали договор о неразглашении информации. Инсайдеры добавили, что цифровые кошельки получат 200−300 млн пользователей Telegram.

Читайте также: Instagram начала тестировать похожее на Snapchat приложение

Напомним, о том, что Telegram планирует запустить блокчейн-платформу и собственную криптовалюту ИА REGNUM сообщило в январе 2018 года. Тогда же стало известно, что платформа получит название Telegram Open Network (сокращенно TON).

Читайте ранее в этом сюжете: Митингующие в Гонконге сообщили об утечке личных данных в Telegram