Москва, , 08:13 — REGNUM

Органической продукции, не имеющей российских сертификатов, грозит исчезновение с прилавков после вступления в силу закона «Об органической продукции». Об этом говорится в письме исполнительного директора содружества производителей «Русбренд» Алексея Поповичева к главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву, пишет 28 августа «Коммерсантъ».

«Выполнение некоторых требований закона ставит под угрозу наличие органической продукции на полке и грозит поставщикам и сетям «миллиардными убытками», — отмечает издание.

Предлагаемая в российских магазинах импортная продукция снабжена международными, а не российскими, сертификатами, и с 1 января 2020 года станет «нелегитимной». Такую продукцию придётся отзывать из оборота, так как сертифицировать её в короткие сроки невозможно.

В связи с этим «Русбренд» просит Патрушева об организации экстренного совещания. Письмо находится на рассмотрении в Минсельхозе.

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