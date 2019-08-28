Красноярск, 28 августа 2019, 07:54 — REGNUM
По итогам первого полугодия 2019 года долги управляющих компаний (УК) и товариществ собственников жилья (ТСЖ) перед ПАО «Красноярскэнергосбыт» превысили 956,7 млн рублей.
Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе организации, в списках должников — 825 жилищных организаций. В отношении должников ведётся претензионно-исковая работа.
Как уже сообщало ИА REGNUM, в Хакасии не снижается совокупная задолженность за электроэнергию предприятий ЖКХ. К 26 августа сумма долга превысила 590 млн рублей.
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