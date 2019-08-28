Канберра, , 07:59 — REGNUM

Авиакомпания Virgin Australia сократит 750 рабочих мест в рамках реструктуризации после объявления о чистом убытке в размере $349,1 млн в текущем году. Об этом, как передает Australian Associated Press, сообщил 28 августа исполнительный директор авиакомпании Пол Сарах.

По его словам, сокращение рабочих мест в корпоративном и головном офисах компании направлено на экономию $75 млн к концу 2020 финансового года.

«Нет никаких сомнений в том, что мы работаем в суровом экономическом климате с высоким уровнем цен на топливом, низким австралийским долларом и затрудненными торговыми условиями», — сказал Сарах.

«Решения, непосредственно влияющие на жизнь людей, никогда не принимаются легко, и я сожалею о необходимости столь резкого сокращения численности… Однако … финансовые результаты показывают, что мы должны сократить расходы», — отметил он.