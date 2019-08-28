Москва, , 07:30 — REGNUM

Доходами ниже прожиточного минимума располагает в России 18,6 млн человек, или 12,7% населения. Численность бедных уменьшилась более чем на 2 млн человек за квартал, следует из публикации Росстата.

«Численность малоимущего населения во втором квартале 2019 года снизилась по сравнению с первым кварталом 2019 годом на 1,6% (с 20,9 млн человек до 18,6 млн человек)», — говорится в сообщении ведомства.

Вместе с тем доля бедного населения увеличилась по сравнению со вторым кварталом 2018 года — с 12,5% до 12,7%. Это связано с ростом прожиточного минимума на 7,1% за тот же период при годовой инфляции в 5% и росте среднедушевых денежных доходов населения на 5,6%.

Уточняется, что величина прожиточного минимума во втором квартале 2019 года составила 11 185 рублей. Оценка доходов населения проводилась по методике, уточнённой в марте 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, около трети расходов среднестатистической российской семьи составляют траты на еду. Так, в июле 2019 года при общих расходах в 66,9 тыс. рублей продукты питания обошлись семьям в 21,1 тыс. рублей.

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