Москва, , 07:26 — REGNUM

В 2017 году расходы России на вооружение длительного пользования и продукты интеллектуальной собственности составили 4,85 трлн рублей (почти 5,3% ВВП), подсчитало РБК на основе данных Росстата.

Отмечается, что в предыдущие годы доля секретных расходов России росла, однако в 2016—2017 годах остановилась на уровне 5,3% ВВП. Вместе с тем этот показатель в 2018 году мог еще снизиться.

Как пишет издание, Росстат в статистическом представлении валового накопления свернул данные о расходах по данным двум категориям, соответственно понять, сколько в отдельности потрачено на военные системы, а сколько на исследования, нельзя. Издание определило показатель секретных расходов как разницу между совокупным объемом валового накопления основного капитала и затратами на основные фонды.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин в ходе «прямой линии» напомнил, что наша страна находится на седьмом месте по расходам на вооружение ($48 млрд), тогда как на первом месте США ($720−750 млрд), на втором — Китай ($117 млрд), далее идут Саудовская Аравия, Великобритания и Франция. По словам главы государства, в будущем в России «есть тренд на продолжение сокращения военных расходов».

Читайте также: Москва не даст втянуть себя в гонку вооружений — Путин