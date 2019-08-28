Москва, , 07:11 — REGNUM

Рубль 27 августа подешевел к иностранным валютам с открытия торгов Мосбирже. На европейской сессии курс доллара повышался до 66,70 руб. на фоне сохраняющейся нестабильной ситуации на биржах из-за торгового противостояния между США и Китаем, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов.

Торги по рублевым парам закрылись ростом. Российская валюта подешевела к доллару на 0,56%, до 66,44 руб., евро/рубль — на 0,54%, до 73,68 руб., фунт/рубль — на 1,29%, до 81,74 руб.

Инвесторы ушли в защитные активы, поскольку скептически отнеслись к оптимизму Дональда Трампа по поводу возможности заключения торгового соглашения в сентябре. Трамп 26 августа заявил, что ему позвонили переговорщики из Китая, чтобы вернуться за стол переговоров. Представитель МИД Китая заявил, что никаких звонков не было.

Сегодня, 28 августа, в Азии нефть торгуется в минусе на 0,37%. Снижение цены некритичное для внутреннего валютного рынка, поскольку 27 августа нефть подорожала на 2,25%, а рубль проигнорировал повышение из-за геополитики.

Рубль останется под давлением из-за ослабления юаня. Также рубль сегодня потеряет поддержку от налогового периода. Пик налоговых выплат прошел. Сегодня компании заплатят налог на прибыль и налоговый период полностью завершится.

Из поддержки у рубля остаются сегодняшние аукционы Минфина РФ на общую сумму 20 млрд рублей. Триггером резких колебаний являются твиты Трампа. Его команда отлично работает. Ей пора открывать сервис по предоставлению вербальных интервенций от Трампа по нефти, золоту и акциям.

Читайте также: Рубль теряет поддержку