Москва, , 07:04 — REGNUM

Арбитражный суд города Москвы, рассмотрев банкротный иск самарского ООО «Поволжская шинная компания» о признании несостоятельным (банкротом) акционерного коммерческого банка «Абсолют Банк», отказал в его приёме. Суд заявил, что у истца «не возникло права на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании кредитной организации банкротом», так как банк имеет действующую лицензию, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на материалы суда.

Исковое заявление поступило в суд 21 августа 2019 года, а 27 августа в базе суда было обнародовано определение об отказе в принятии заявления о признании должника банкротом.

«Изложенные нормы права, а в частности пункт 2 статьи 189.61 Закона о банкротстве связывает момент возникновения права конкурсного кредитора на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании кредитной организации банкротом с отзывом у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций. Однако, доказательств того, что у кредитной организации — акционерного коммерческого банка «Абсолют Банк» (публичное акционерное общество) отозвана лицензия на осуществление банковских операций, в связи с чем суд приходит к выводу, что у общества с ограниченной ответственностью «Поволжская шинная компания» не возникло право на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании кредитной организации банкротом», — отмечалось в определении суда, которым иск отказались принимать.

Напомним, созданное в апреле 1993 года ПАО «АКБ «Абсолют Банк» имеет уставный капитал 9 392 407 480 рублей. В открытых источниках уточняется, что до мая 2013 года банк принадлежал бельгийской группе KBC, но был продан структурам негосударственного пенсионного фонда «Благосостояние». По данным ЦБ РФ, по итогам 2016 года АКБ входил в топ-40 крупнейших банков России по размеру чистых активов.