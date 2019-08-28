Москва, 28 августа 2019, 07:04 — REGNUM
Арбитражный суд города Москвы, рассмотрев банкротный иск самарского ООО «Поволжская шинная компания» о признании несостоятельным (банкротом) акционерного коммерческого банка «Абсолют Банк», отказал в его приёме. Суд заявил, что у истца «не возникло права на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании кредитной организации банкротом», так как банк имеет действующую лицензию, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на материалы суда.
Исковое заявление поступило в суд 21 августа 2019 года, а 27 августа в базе суда было обнародовано определение об отказе в принятии заявления о признании должника банкротом.
Напомним, созданное в апреле 1993 года ПАО «АКБ «Абсолют Банк» имеет уставный капитал 9 392 407 480 рублей. В открытых источниках уточняется, что до мая 2013 года банк принадлежал бельгийской группе KBC, но был продан структурам негосударственного пенсионного фонда «Благосостояние». По данным ЦБ РФ, по итогам 2016 года АКБ входил в топ-40 крупнейших банков России по размеру чистых активов.