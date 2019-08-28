Петропавловск-Камчатский, 28 августа 2019, 06:54 — REGNUM
Жители Камчатки в социальных сетях выражают возмущение по поводу заявления генерального директора «Аэрофлота» Виталия Савельева о том, что компания будет уходить от невыгодных для неё «плоских» тарифов, а регионы ДФО должны начать жить своей жизнью и самостоятельно субсидировать перелёты своих граждан, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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В социальных сетях жители полуострова вполне согласились с инициативой Савельева, предложившего регионам жить собственной жизнью, но при этом выдвинули ряд условий.
2 сентября улететь с полуострова в Москву и обратно можно на самолёте авиакомпании S7. Если лететь в отпуск с багажом, как положено, то стоимость билета на одного взрослого начинается от 80 тыс. рублей. Есть дешевые билеты на самолётах этой же компании, без багажа, возможности обмена, возврата билетов, цена начинается с 12 633 рублей. Но таких билетов уже почти нет, 28 августа остался всего один.
На сайте «Аэрофлота» на ту же дату сообщается, что билетов класса «Эконом» нет в наличии. Можно улететь в Москву и обратно классом «Комфорт» — от 46 743 или классом «Бизнес» — от 78 743 рублей.
Как сообщало ИА REGNUM, генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев сообщил, что компания будет уходить от «плоских» тарифов, которые позволили летать в Москву дальневосточникам, потому что это не выгодно. Многие эксперты неоднократно напоминали Савельеву, что «Аэрофлот» — государственная компания, и пользоваться её услугами имеют право всё-таки граждане России, причём не только избранные.