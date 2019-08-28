Чэнду, Китай, , 06:41 — REGNUM

Полиция провинции Сычуань на юго-западе Китая недавно поймала 12 подозреваемых в производстве ключевых ингредиентов для изготовления кристаллического метамфетамина, сообщает 27 августа агентство Синьхуа.

В бюро общественной безопасности уезда Пэнси города Суйнин сообщили, что в районе была изъята 21 тонна хвойника китайского — ключевого ингредиента для изготовления эфедрина, который затем используется для производства метамфетамина.

Полиция сообщила, что она отследила подозрительного мужчину в деревне близ города Мяньян, где и был расположен цех по производству эфедрина.

«Когда мы попали в логово, мы тут же увидели несколько пластиковых канистр и шесть огромных ванн, в которых вымачивался хвойник китайский», — заявил сотрудник полиции, который принимал участие в полицейской операции.

По словам офицера, полиции удалось найти около 16 кг жидкости, которая, как предполагается, представляет собой полуфабрикатный эфедрин, а также еще 2 кг плотного вещества, которое может быть эфедрином. Все 12 арестованных будут осуждены за незаконное производство и торговлю наркотическими веществами, сообщили в полиции.

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