Чэнду, Китай, 28 августа 2019, 06:41 — REGNUM
Полиция провинции Сычуань на юго-западе Китая недавно поймала 12 подозреваемых в производстве ключевых ингредиентов для изготовления кристаллического метамфетамина, сообщает 27 августа агентство Синьхуа.
В бюро общественной безопасности уезда Пэнси города Суйнин сообщили, что в районе была изъята 21 тонна хвойника китайского — ключевого ингредиента для изготовления эфедрина, который затем используется для производства метамфетамина.
Полиция сообщила, что она отследила подозрительного мужчину в деревне близ города Мяньян, где и был расположен цех по производству эфедрина.
По словам офицера, полиции удалось найти около 16 кг жидкости, которая, как предполагается, представляет собой полуфабрикатный эфедрин, а также еще 2 кг плотного вещества, которое может быть эфедрином. Все 12 арестованных будут осуждены за незаконное производство и торговлю наркотическими веществами, сообщили в полиции.
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