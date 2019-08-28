Петропавловск-Камчатский, , 06:17 — REGNUM

На Камчатке вылов краба значительно снизился по сравнению с итогами 2018 года. Об этом в своём отчёте сообщило Северо-Восточное управление Росрыболовства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По состоянию на 25 августа, суммарный вылов краба на Камчатке составил 10 989 тонн, что на 1 482 тонны меньше, чем год назад. Тогда, в аналогичный период, рыбаки выловили 12 471 тонну. Больше всего на Камчатке добыто синего краба — 7 199 тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, Камчатка продолжает настаивать на заключении Соглашения с Сахалином относительно курильского лосося. Курильские рыбаки выступают категорически против. Ранее подобное Соглашение, определяющее порядок вылова тихоокеанских лососей уже заключалось, но камчатские рыболовы грубо нарушали его и Сахалин вынужден был расторгнуть его в одностороннем порядке. Сахалинские рыбаки неоднократно поднимали вопрос о том, что их камчатские коллеги, пользуясь лобби в Совете Федерации, пытаются отобрать у них работу и квоты.