Якутск, , 05:58 — REGNUM

Фонд развития Дальнего Востока намерен вложить 600 млн рублей в развитие Якутии круглогодичного комплекса по выращиванию овощей и зелени до 3,3 га на ТОР «Индустриальный парк «Кангалассы», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По информации пресс-служб ФРДВ, стоимость проекта — 1,75 млрд рублей, Фонд вложит — 600 млн рублей. Запуск проекта позволит обеспечить жителей республики овощами местного производства, на данный момент — 80% — поставки китайский овощей.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Якутии действует две территории опережающего развития — многопрофильный «Кангалассы» и «Южная Якутия».