Казань, , 05:20 — REGNUM

В Татарии, где из-за сложных погодных условий озимые погибли на площади 200 тыс. га, планируют получить компенсацию. Уже защищена заявка перед спецкомиссией Минсельхоза РФ на сумму 1,5 млрд рублей. Об этом на брифинге заявил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ахметов также выразил надежду, что ближе к осени решение по частичной компенсации потерь будет принято, но сумму назвать не смог, так как она зависит от общего объёма возмещения, которое регионам выделят федеральные власти. Татария защитилась на 1,5 млрд рублей.

Министр уточнил, что подобные документы об ущербе поданы ещё рядом регионов, в числе которых Мордовия, Башкирия, Оренбургская и Самарская области. Их документы на рассмотрении правительства РФ.

В целом в республике планируется собрать до 5 млн тонн зерна, но работам препятствует сложная погода — в ряде районов выпадало за сутки до 80 мм осадков, что привело к значительным потерям.

Назвав отстающие районы, Марат Ахметов отметил, что «если бы, например, десять районов, которые имеют урожайность ниже 30 ц/га, немного подтянулись по этому показателю, то республика стабильно могла бы иметь валовой сбор зерна не менее 5 млн тонн».

Министр также заявил, что аграриям не стоит торопиться с продажей зерна, а нужно дождаться стабильных рыночных цен.

Напомним, помимо гибели озимых, в Татарии потери урожая происходят и по ряду иных культур — из-за перестоя хлебов, который является вынужденным, так как погодные условия усложнили уборочную страду. Потери уже наблюдаются по ячменю. Ещё в начале уборочной кампании глава министерства ставил задачу изменить подход и использовать каждый погожий день для уборки. Совету последовали не все территории. Также в десяти районах наблюдается урожайность ниже средней по региону — 30 ц/га.

Для справки: в России убрано порядка 26 млн га — 56% площадей, с которых намолотили 80 млн тонн зерна при средняя урожайности 30,4 ц/га.