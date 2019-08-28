Пекин, , 05:14 — REGNUM

Власти Пекина опубликовали трехлетний план действий по поддержке строительства еще большего числа магазинов у дома или магазинов «шаговой доступности», увеличив количество сетей таких магазинов до 6400 к 2021 году, сообщает 27 августа агентство Синьхуа.

Согласно плану действий, опубликованному Пекинским муниципальным бюро коммерции и другими муниципальными правительственными департаментами, на каждые 10 тыс. жителей Пекина должно приходиться три сети магазинов «шаговой доступности» к 2021 году.

Еще больше таких магазинов будет построено вблизи школ, станций метро, парков, госпитале и технопарков. Пекин также обеспечит каждое сообщество города доступом к услугам шаговой доступности, включая розничную торговлю, кафе, парикмахерские, а также техническое обслуживание и уборка квартир.

Отметим, что согласно данным Китайской ассоциации сетей магазинов и франчайзинга (CCFA), магазины шаговой доступности являются одним из самых быстрорастущих бизнесов среди всех сетевых бизнес-моделей Китая. В 2018 году объем продаж в 100 крупнейших таких фирмах выросла на 21,1% на фоне 18% роста общего числа таких магазинов.