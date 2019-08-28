Нью-Йорк, США, , 04:58 — REGNUM

Переговоры о слиянии с Altria начала компания Philip Morris International, пишет The Wall Street Journal.

Эти планы связаны с тем, что на рынке табачных изделий продолжается спад. Сделка может произойти в течение месяца с небольшим.

Слияние планируется при помощи чистого обмена акциями. Со стороны Philip Morris International — $121 млрд, со стороны Altria — $88 млрд. В итоге под контролем Philip Morris окажутся 59% концерна.

Напомним, Philip Morris ежегодно реализует табачную продукцию на сумму $30 млрд, объём продаж Altria достигает в год $20 млрд.