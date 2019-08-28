р.п. Линёво, , 04:30 — REGNUM

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников обсудил с заместителем председателя госкорпорации развития «ВЭБ.РФ», генеральным директором Фонда развития моногородов Ириной Макиевой вопросы развития территории опережающего социально-экономического развития моногорода Линёво. Как сообщили ИА REGNUM в правительстве региона, рабочая встреча прошла накануне, 27 августа, в Москве.

Напомним, что в 2017 году Новосибирская область и Фонд развития моногородов заключили генеральное соглашение о сотрудничестве — в целях развития моногородов.

Стороны обсудили комплексный инвестиционный план развития рабочего посёлка.

По словам Травникова, при финансовой поддержке Фонда развития моногородов новосибирские власти планируют в 2020 году построить необходимую для ТОСЭР Линёво инфраструктуру: электроснабжение, газоснабжение и дороги.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников «Мы обсуждали условия и критерии предоставления поддержки. Наша задача — подготовить весь пакет документов к декабрю 2019 года, направить заявку на софинансирование в наблюдательный совет Фонда. На реализацию инфраструктурных проектов в 2020 году требуется около 500 млн рублей».

Как подчеркнули в администрации области, на заседаниях регионального Совета по инвестициям одобрена реализация восьми инвестпроектов на территории р. п. Линёво. Общий объём инвестиций — около 2 млрд рублей.

На проектирование и строительство объектов инфраструктуры для инвесторов ТОСЭР Линёво в 2018 году из бюджета области выделено 40 млн рублей, в 2019 — 41,9 млн рублей. Общий объём инвестиций в инфраструктуру на 2020 год — 527,7 млн рублей, из которых 26,4 млн — средства областного бюджета и 501,3 млн — заявка в Фонд развития моногородов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на территории опережающего социально-экономического развития Линёво к концу 2020 года должно появиться семь новых производств.

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