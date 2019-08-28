Казань, , 02:35 — REGNUM

В Казани Владимир Путин встретился с главой WorldSkills International Саймоном Бартли, поблагодарив того за оказанную поддержку и отметив, что в России идёт перестройка системы профессиональной подготовки таким образом, чтобы она отвечала требованиям «сегодняшнего и завтрашнего дня». На встрече также присутствовали вице-премьер Татьяна Голикова, министр просвещения Ольга Васильева, глава Татарии Рустам Минниханов и другие высокопоставленные лица, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Встреча Владимира Путина с Саймоном Бартли Фото предоставлено пресс-службой главы республики, сайт tatarstan.ru

Перед этим на церемонии закрытия глава государства отметил, что в России движение стало важной частью «передовой системы профессионального образования, которое мы формируем в том числе по специальностям цифровой экономики». Владимир Путин добавил, что в стране создаются «не имеющие аналогов в мире возможности для людей заниматься техническим творчеством».

В беседе Саймон Бартли напомнил о встрече пять лет назад, а также поддержал мнение, что «для молодых людей не только в России, но и по всему миру не может быть ничего более важного, чем следование своей карьере, которая должна быть интересной, в устойчивом мире, основанном на порядке».

Напомним, чемпионат проходил в столице Татарии с 22 по 27 августа 2019 года. Соревновались между собой команды 63 стран, в том числе и сборная России. Участники из регионов по разного рода компетенциям получили «золото». Есть золотые медалисты и из числа казанских студентов. Например, студент Казанского технологического колледжа Никита Барышев стал победителем в компетенции Future Skills «Промышленный дизайн». Помимо гостей из Шанхая, которым следующим предстоит провести чемпионат WorldSkills, в Казани побывала и министр труда Франции. Ведь именно в Лионе в 2023 году пройдут ещё одни состязания.