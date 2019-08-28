Стэнфорд, США, , 02:04 — REGNUM

Реструктуризацию решила провести американская фармкомпания Purdue Pharma в связи с исками по опиоидному кризису в США, передаёт CNBC.

Уточняется, что Purdue Pharma таким образом решает проблемы многочисленных исков от властей ряда американских штатов и отдельных городов. Компанию обвиняют в том, что она способствовала развитию опиоидного кризиса в стране.

Всего против компании подано около двух тысяч исков. Она, по мнению истцов, проводила такую торговую политику, что пострадали как минимум 400 тысяч американцев — жертв опиодного кризиса.

Отметим, что претензии к Purdue Pharma касаются выпускаемого ею анальгетика OxyContin. По оценкам истцов, препарат вызывает привыкание, но покупатели об этом не знали.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, днём ранее суд признал виновной в содействии опиоидному кризису в Штатах компанию Johnson & Johnson.

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